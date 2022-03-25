Kilolu olmak israf sayılır mı? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

CEVAP: Sağlıklı olmak arzu edilen bir husustur. Kişi vücudunun ihtiyacı olan gıdaları gücü nispetince almaya çabalamalıdır. Fazla kilo elbette arzu edilen bir durum değildir. Zira sağlık bir emanettir.
Arzu edilen ve tavsiye edilen bir durumdur. Hz. Peygamber (SAV) mideyi üçe ayırırmış. Yemek, su ve dinlenme olarak. Böylece sağlıklı yaşardı. Bazen aşırı kilo bir hastalıktan, hormonal bozuklukdan da kaynaklanabilir. Vücutta yağ birikebilir. İşin genetik yönü de unutulmamalıdır. Bazen de aşırı yemek veya fazla ara öğünlerde kiloyu tetikleyebilir.
Ancak bunu büyük bir günah olarak nitelemek doğru değildir. Belki bir tavsiye olarak algılanmalıdır. Kişi sağlıklı bir şekilde kilosunu kontrol altında tutmak ve bol bol yürüyüş ve hafif sporla zinde kalabilir. Aşırı kilolu olan insanlara istihzai, küçümseyici bir bakışla bakmak günahtır.