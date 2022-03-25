Kilolu olmak israf sayılır mı? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

Ancak bunu büyük bir günah olarak nitelemek doğru değildir. Belki bir tavsiye olarak algılanmalıdır. Kişi sağlıklı bir şekilde kilosunu kontrol altında tutmak ve bol bol yürüyüş ve hafif sporla zinde kalabilir. Aşırı kilolu olan insanlara istihzai, küçümseyici bir bakışla bakmak günahtır.