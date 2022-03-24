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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.03.2022 20:06
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    • 24.03.2022 20:20
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    Henüz 6 yaşındayken annesi terk etmişti... Bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol 24 yıl önce parka bırakılan Burcu’yu buldu!

    atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Zeynep Hanım, 6 yaşındayken Büyükçekmece’de bir parka bıraktığı engelli kızını aramak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. 24 yıl aradan sonra kızını arayan Zeynep Hanım, çok pişman olduğunu dile getirerek yaşadıklarını anlattı. Zeynep Hanım’ın başvurusunun ardından harekete geçen Esra Erol, 25 Eylül 1998 tarihinde henüz 6 yaşındayken annesi tarafından terkedilen Burcu’yu buldu. İşte detaylar...

    Esra Erol 24 yıl önce parka bırakılan Burcu’yu buldu!

    25 Eylül 1998 tarihinde, parka bıraktığı kızı Burcu'yu arayan Zeynep Hanım, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu ifade etti.

    6 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli kızı Burcu'yu bakımı zor olduğu için parka bıraktığını açıklayan anne "24 yıldır çektiğim azap bitsin, kızımı bulmak için bana yardım edin. Yalnız olmadığını ve kardeşleri olduğunu bilsin" diyerek Esra Erol'dan destek istedi.

    24 yıldır yaşadığı bu vicdan azabıyla hayatına devam edemediğini söyleyen Zeynep Hanım, canlı yayında yaptığı bir itirafla ise herkesi şaşırttı.

        BURCU'YU KARAKOLA BIRAKAN KİŞİYLE EVLENDİ!
        Çocuğunu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettiğini, karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüğünü söyleyen anne, çocuğunu karakola teslim eden kişiyle bir süre sonra evlendiğini ve o kişiden 2 çocuk sahibi olduğunu itiraf ederek izleyicileri şoke etti.

        ESRA EROL BURCU'YU BULDU!
        Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında ise yeni bir gelişme yaşandı. Esra Erol, şimdilerde 30 yaşında olan Burcu'yu buldu.

        Erol, "Kızınızı buldum, bundan sonra bir sürecimiz var. O süreci de size anlatacağım. Bu iş çok kolay olamayacak. Kızınızı öyle gidip elinizle koyduğunuz gibi alamayacaksınız. Kendinizi ispat etmeniz lazım"

            Burcu'yla ilgili önemli bilgileri yarınki canlı yayında açıklayacağını belirten Erol, "Burcu'nun iyi halde olduğunu söyleyebilirim. Müthiş bir halde. Her geçen gün onun gelişimine katkıda bulunmuş" dedi.
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            Haberler Televizyon Henüz 6 yaşındayken annesi terk etmişti... Bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol 24 yıl önce parka bırakılan Burcu’yu buldu!
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