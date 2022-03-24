Henüz 6 yaşındayken annesi terk etmişti... Bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol 24 yıl önce parka bırakılan Burcu’yu buldu!

25 Eylül 1998 tarihinde, parka bıraktığı kızı Burcu'yu arayan Zeynep Hanım, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu ifade etti.
6 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli kızı Burcu'yu bakımı zor olduğu için parka bıraktığını açıklayan anne "24 yıldır çektiğim azap bitsin, kızımı bulmak için bana yardım edin. Yalnız olmadığını ve kardeşleri olduğunu bilsin" diyerek Esra Erol'dan destek istedi.
24 yıldır yaşadığı bu vicdan azabıyla hayatına devam edemediğini söyleyen Zeynep Hanım, canlı yayında yaptığı bir itirafla ise herkesi şaşırttı.