Henüz 6 yaşındayken annesi terk etmişti... Bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol 24 yıl önce parka bırakılan Burcu’yu buldu!

BURCU'YU KARAKOLA BIRAKAN KİŞİYLE EVLENDİ!

Çocuğunu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettiğini, karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüğünü söyleyen anne, çocuğunu karakola teslim eden kişiyle bir süre sonra evlendiğini ve o kişiden 2 çocuk sahibi olduğunu itiraf ederek izleyicileri şoke etti.