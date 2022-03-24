Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'dan 'cezaevinde yangın' iddialarına yalanlama!

HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Cezaevi yetkililerinden bilgi almasının ardından cezaevi önünde toplanan kalabalığa megafonla seslenen Vali Erin, "Hepsinin sağlığı yerinde. Hiçbirinde bir problem yok. Her şey kontrol altında. Abartılacak bir şey yok. Bir yaralı yok. Ölü yok çok şükür. Tedbiren sağlık görevlilerimiz burada. Kısa süre içerisinde de normale dönecek. Olayı abartarak farklı taraflara çekmenin bir alemi yok. 1 mahkumun çıkarmış olduğu bir olay nedeniyle bu hadise yaşanmıştır" dedi.