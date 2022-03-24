Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'dan 'cezaevinde yangın' iddialarına yalanlama!

Şanlıurfa'da, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili 'isyan ve yangın' iddiaları sonrası cezaevi önünde kalabalık oluştu.
2012 yılında 13 mahkumun yangın nedeniyle öldüğü cezaevi önünde toplanan kalabalığı seslenen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kimsenin yaralanmadığını ve olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Eyyübiye Mahallesinde bulunan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun bir koğuşunda bulunan 4 hükümlü/ tutuklu, iddiaya göre, saat 20.00 sıralarında infaz koruma memurlarına kapıyı açmadı.
Görevlilerin durumu bildirmesiyle cezaevine önlem amacıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cezaevine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini gören bazı kişiler, cezaevinde yangın ve isyan çıktığını iddia etti.
Bu iddiaları duyan çok sayıda tutuklu ve hükümlü yakını, cezaevi önüne geldi. Gergin anların yaşandığı cezaevi önüne çevik kuvvet ekipleri toplanan kalabalığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
VALİ OLAY YERİNE GELDİ
Bu sırada bazı mahkum yakınları, yetkililerden bilgi alabilmek için gözyaşlarına boğuldu. 2012 yılında çıkan isyanda 13 mahkumun öldüğünü ifade eden mahkum yakınlarının bilgi talep etmesi üzerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin cezaevine geldi.