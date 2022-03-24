Esenler'deki özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı!

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.
Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı Valilik açıklamasında, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı da belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.
Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: