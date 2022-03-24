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    • Yaşam
    • 25.03.2022 05:11
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    • 25.03.2022 06:18
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    Esenler'deki özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı!

    İstanbul Esenler'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından çok sayıda tepki gelmişti. Görüntülerde bir kişi küçük çocukları sıra dayağına çekiyor. Skandal olayın ardından şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı.

    DHA
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    İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.




    Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı Valilik açıklamasında, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ESEFLE KINIYORUZ
        "Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz."

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