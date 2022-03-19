Oğlunun sevgilisi Aleyna Ağgül'e tecavüz eden Gökhan Argın'ın bir kızla daha beraber olduğu ortaya çıktı





TUTUKLANDI

Şantaj ve tehdit iddialarını gündeme getirmesi ve ısrarlı yayınlar sonucu, Argın tekrar gözaltına alınarak 7 Ekim 2021'de tutuklandı. Erzincan'da tutuklu bulunan Argın, önceki gün görülen davaya SEGBİS ile bağlandı. Gökhan Argın hakkında şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 6 sayfalık iddianame okundu. Hâkim, elde edilen delilleri ve ifadeleri Argın'a sordu. Argın ise Aleyna ile gönül ilişkisi olduğunu ancak kendisinin ölümünden sorumlu olmadığını söyledi.



EŞİ, TANIK OLMAK İSTEMEDİ

Olay sonrası yapılan telefon incelemelerinde Gökhan Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın ortaokuldan arkadaşı Beyza isimli bir kızla da daha önceden gönül ilişkisi olduğu tespit edildi. Argın mahkemede, "Bu ölümle bir alakam yok. Basında çıkan haberler ve kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandım" dedi. Hâkim, Argın'ın Aleyna'ya "Elimde görüntülerin var" şeklindeki mesajını da sordu. Argın, görüntülerin doğum günü videoları olduğunu söyledi. Bunun üzerine hâkim, ispat etmesini istedi. Argın ise "Sinirlendim telefonu attım. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Mahkemede taksici ve polislerin de olduğu 16 tanığın ifadeleri okunurken Argın'ın sürekli araya girmesi üzerine sinirlenen mahkeme başkanı, "Hiç karından da mı utanmadın" diyerek Argın'a tepki gösterdi. Duruşma öncesi Gökhan Argın'ın eşi Leyla Argın'ın "Tanık olmak istemiyorum" diyerek adliyeden ayrıldığı öğrenildi.



BABA AĞGÜL'ÜN İSYANI

Sabah'ta yer alan habere göre, Mahkemede konuşan Aleyna Ağgül'ün babası Cemalettin Ağgül ise kızının tuzağa düşürüldüğünü belirtti. Baba Ağgül, "Alkole alıştırdılar. Kızım bunlar yüzünden canına kıydı" dedi. Mahkeme davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen Beyza T.'nin zorla getirilmesine ve Aleyna Ağgül'ün 2020'de Çocuk Şube'ye verdiği ve Argın'ın kendisini tehdit ettiğine yönelik ifadesinin de dosyaya eklenmesine karar verdi. Argın'ın tahliye talebi ise reddedildi.



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