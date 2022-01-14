Aleyna Ağgül'ün intihar notunda ruj detayı! "Gökhan Argın bir tecavüzcü! Arkadaşlarının karıları..."

Hazırlanan iddianamede Aleyna Ağgül'ün, intihar etmeden önce ayakkabılık üzerine bırakılan ve ruj kalemi ile yazıldığı değerlendirilen notta 'Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır Gökhan bir tecavüzcü' ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.



"ARKADAŞLARININ KARILARI İLE YATMANDAN BELLİ"



Aleyna Ağgül'ün yine ikametinde bulunan not defterinde şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda da 'Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası biri olduğun için benim konuşup çözme ısrarlarıma karşılık arabada ayağımdan tutup atmanın haklılığını savunan, gece yarıları satırla çöllerde tehdit eden sinir problemleri olan hasta bir insansın. Oğlunun kız arkadaşına iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli. Bunu da demeden geçemeyeceğim, benim yaptığım tek hata sadece beni küçük düşürürken senin yaptığın şerefsizlikler 17- 18 yaşında bir kızın defalarca psikolojisini bozduğun, defalarca intihara sebep olduğun, buna rağmen bu ağzı ve yaptığını değiştirmemen senin ne kadar vicdandan uzak olduğunu gösterdi zaten' şeklinde not bulunduğu bildirildi.

