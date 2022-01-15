5. kattan atlayan Aleyna'nın not defterine ulaşıldı! Kan donduran iddia ortaya çıktı

Iğdır'da, geçen eylül ayında 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ün (18) 'Ölümünden Gökhan Argın sorumludur' şeklindeki notu ruj kalemi ile yazdığı belirlendi. Ağgül'ün evinde bulunan not defterinde ise şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda ise, "Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası birisin. Oğlunun kız arkadaşı olan bana iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli. Bunu da demeden geçemeyeceğim, benim yaptığım tek hata sadece beni küçük düşürürken senin yaptığın şerefsizlikler 17- 18 yaşında bir kızın defalarca psikolojisini bozduğun, defalarca intihara sebep olduğun, buna rağmen bu ağzı ve yaptığını değiştirmemen senin ne kadar vicdandan uzak olduğunu gösterdi zaten" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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