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    • Yaşam
    • 13.01.2022 17:46
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    • 13.01.2022 17:46
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    Iğdır'da intihar eden Aleyna'nın ardından tutuklanmıştı! Gökhan. A. hakkında iddianame düzenlendi

    Iğdır'da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna A. intihar etmiş ve yaşamını yitirmişti. Olayın ardından bulunan bir notta 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazıyordu. Aleyna'yı intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan iş adamı Gökhan A. (43) hakkında "intihara yönlendirme suretiyle ölüme sebebiyet verme", "şantaj" ve "basit yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı.

    İntihar eden Aleyna’nın ardından flaş gelişme

    Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı not bırakıp 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü (18) intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan iş adamı Gökhan A. (43) hakkında "intihara yönlendirme suretiyle ölüme sebebiyet verme", "şantaj" ve "basit yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı.

    Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın cansız bedeni 30 Eylül 2021'de, 14 Kasım Mahallesinde yer alan evinin yakınındaki binanın önünde bulunmuştu. Yapılan soruşturma kapsamında iş adamı Gökhan A. tutuklanmıştı.

    Tutuklu olan Gökhan A. hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aleyna Betül'ün arkadaşının babası olan iş adamı Gökhan A.'nın, genç kızın ölümüne ilişkin "intihara yönlendirme suretiyle ölüme sebebiyet verme", "şantaj" ve "basit yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

    İddianamenin, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

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    Haberler Yaşam Iğdır'da intihar eden Aleyna'nın ardından tutuklanmıştı! Gökhan. A. hakkında iddianame düzenlendi
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