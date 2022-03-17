Beraat Kandili gecesi duaları, sureleri neler? Berat Kandili hadisleri ve ayetleri! Berat Kandili’nde ne oldu, hangi ibadetler yapılır?

İbn Mace'den bir başka rivayetle Peygamberimizden (sav) şöyle bildirmiştir: "Allah, Şaban ayının 15'inde kullarına rahmetle nazar eder ancak müşrikler bundan faydalanamazlar".

Enes b. Malik Peygamberimizden (sav) naklen şöyle dediğini rivayet eder: "Allah'u Teala buyurdu, Ey âdemoğlu, Bana dua ettiğin ve benden mağfiret istediğin sürece günahların ne kadar büyük olursa olsun seni bağışlarım".

Hz. Aişe'den naklen Peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilir: "Şaban'ın 15. gecesi Peygamberi (sav) aramaya başladım ve o sırada onu başını secdeden kaldırırken gördüm ve namazdan sonra buyurdu ki Allah Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına rahmetini yayar ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince insanların günahlarını bağışlar.