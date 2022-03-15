Rusya Ukrayna son dakika | Rusya Ukrayna savaşından kaçan mülteci sayısı 3 milyona ulaştı! 1,4 milyonu çocuk

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaşmaya devam ediyor.
BM'nin göç örgütü olan IOM'un sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını aktardı.
Dillon, bunların 157 bininin üçüncü ülke vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.
Polonyalı makamlar ise yaptıkları açıklamada, ülkeye giriş yapan mülteci sayısının 1 milyon 830 bine ulaştığını belirtti.
1,4 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞTÜ
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, savaşın başından bu yana pek çok çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.