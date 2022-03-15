Rusya Ukrayna son dakika | Rusya Ukrayna savaşından kaçan mülteci sayısı 3 milyona ulaştı! 1,4 milyonu çocuk

"BU FELAKETTEN KURTULMANIN TEK YOLU SAVAŞIN SONA ERMESİ"

Komşu ülkelere geçen çocukların ailelerinden kopma, cinsel taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Elder, "Bu felaketten kurtulmanın tek yolu bu savaşa son verilmesidir, şimdi sona erdirilmesidir." ifadesini kullandı.