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    • Yaşam
    • 15.03.2022 12:41
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    • 15.03.2022 13:03
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    Bursa'da 2 yaşındaki bebek 2 madeni para yuttu! Hastaneye kaldırılan bebeğin dışkılaması beklenecek

    Bursa'da Murat Yolcu (2), evde yerde bulduğu 2 madeni parayı yuttu. Paralardan biri midesinde, diğeri yemek borusunda kalan bebek, hastaneye kaldırıldı. Paraların dışkı yoluyla çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

    DHA
    Bebek madeni para yuttu dışkılaması bekleniyor

    Olay, İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Aktan Sokak'taki evde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı. Deniz Yolcu, son anda fark ederek, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek. Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak

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    Haberler Yaşam Bursa'da 2 yaşındaki bebek 2 madeni para yuttu! Hastaneye kaldırılan bebeğin dışkılaması beklenecek
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