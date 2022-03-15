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    • Yaşam
    • 15.03.2022 14:27
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    • 15.03.2022 14:32
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    Hırsız horoz! Bakkalın önündeki kutudan cips çaldı... O anlar kamerada

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir horozun bakkalın önündeki kutudan cips paketi aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    DHA
    Hırsız horoz! Bakın ne çaldı

    Olay, Bismil ilçesi, Fırat Mahallesi'nde yaşandı.

    Bakkalın önüne gelen bir horoz, kutu içerisindeki cips paketini gagasıyla alarak yere koydu.

    Durumu fark eden kadın, dükkandan çıkınca horoz uzaklaştı.

        Paketi kutuya koyan kadının içeri girmesinin ardından horoz, tekrar gelerek cips paketini aldı.

        Yine dükkandan çıkan kadın, bu kez cips paketini bırakmayan horozu kovalamaya başladı.

        Horoz, kaçarak bölgeden uzaklaştı.
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            Haberler Yaşam Hırsız horoz! Bakkalın önündeki kutudan cips çaldı... O anlar kamerada
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