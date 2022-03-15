Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.03.2022 14:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2022 14:31
    ABONE OL

    İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu

    Kar vaadiyle vatandaşların altınlarını toplayıp, ortadan kaybolan şahıs, altın sahiplerine mesaj atarak, "Sizlerin hayatını mahvettim. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım." dedi.

    İzmir’de ikinci kuyumcu vurgunu

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcunun yüksek kar vadettiği vatandaşların altınlarını toplayıp kayıplara karışmasının ardından benzer bir mağduriyet de Bornova ilçesinde yaşandı.

    ALTINLARI TOPLAYIP ORTADAN KAYBOLDU

    Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş., yüksek kar vadettiği müşterilerinden yüklü miktarda altın toplayarak kayıplara karıştı.

    V.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

    "SİZİ BU HALE DÜŞÜRDÜĞÜM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

    Öte yandan kuyumcu V.Ş.'nin, kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da, "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım, ne yapabilirim diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var; hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj attığı sürüldü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mariupol’den Türklerin tahliyesi
    Haberler Yaşam İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu
        SON DAKİKA