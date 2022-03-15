İzmir’de ikinci kuyumcu vurgunu

V.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

"SİZİ BU HALE DÜŞÜRDÜĞÜM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Öte yandan kuyumcu V.Ş.'nin, kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da, "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım, ne yapabilirim diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var; hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj attığı sürüldü.