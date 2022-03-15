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    • Yaşam
    • 15.03.2022 16:51
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    • 15.03.2022 16:51
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    Hatay'da sahte kimlikle doktor adına kredi çekerken yakalandı

    İstanbul'da yaşayan doktor adına sahte kimlikle Hatay'daki bankadan kredi çekmek isteyen R.K., polis ekiplerince yakalandı. R.K.'nin, suçüstü alındığı bankadan 10 bin lira, başka bankadan 100 bin lira ihtiyaç kredisi, 23 bin lira da kredi kartından olmak üzere toplam 133 bin lira çektiği tespit edildi.

    Sahte kimlikle doktor adına kredi çekerken yakalandı

    Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan banka şubesinden sahte kimlik kullanılarak kredi çekildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, R.K.'yi, İstanbul'da doktor olarak çalışan kişinin üzerine kredi çekmek isterken sahte kimlikle yakaladı.

    R.K.'nin, suçüstü alındığı bankadan 10 bin lira, başka bankadan 100 bin lira ihtiyaç kredisi, 23 bin lira da kredi kartından olmak üzere toplam 133 bin lira çektiği tespit edildi.

    YÜKSEK MİKTARDA PARA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    R.K.'nin üst aramasında da sahte banknotlardan 7 bin 100 lira, kimlik bilgilerini kullandığı doktor adına düzenlenen sahte kimlik ve ehliyet, 5,08 gram metamfetamin, 5,98 gram esrar, 12 cinsel içerikli hap, 4 bankadan alınan kredi kartı, 3 kişi adına düzenlenen sahte kimlik fotokopisi ve 3 bin 80 lira ele geçirildi.
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