Düzce'de bomba paniği! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi





Olay; Düzce merkez Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarında bulunan bir banka şubesinin önündeki otobüs durağında bir çantanın asılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.