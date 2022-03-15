Sokak köpeğinden kaçarken araba çarpmıştı! Ulu Baran Kalemköy'ün babası konuştu: "2 senelik bir tedavi süreci olacak"

Önemli olan benim çocuğumun iyi olması. Büyük bir operasyon geçirdi. 4 saatlik bir ameliyattan çıktı. Şu an biz sadece oğlumuzu düşünüyoruz. Diğer insanların çocuklarına da bizim çocuklarımıza da zarar gelmesin. Duyarlı olmamız lazım. Hepimiz hayvanları seviyoruz. Hem çocuğa hem de hayvana suç bulmak gibi bir lüksümüz yok. Bu normal bir vatandaşa da köpek saldırsa hepimiz korkuyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden bir şey geliyorsa biz de yardımcı olalım. Hayvanlar için vatandaşlar olarak güzel yerler yaptıralım. Çocuklarımızın hayatlarını biraz daha güvenceye alırsak bizim için iyi olur" dedi.



