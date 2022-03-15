Sokak köpeğinden kaçarken araba çarpmıştı! Ulu Baran Kalemköy'ün babası konuştu: "2 senelik bir tedavi süreci olacak"
Sivas'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Ulu Baran Kalemköy 4 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam edilen Kalemköy'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Talihsiz çocuğun babası Yusuf Kalemköy "Oğlum yaklaşık 2 senelik bir tedavi süreci yaşayacak. Bizim için de oldukça zor bir durum. Bu çocuğun geleceğini de etkileyecek" açıklamasında bulundu.
Kahreden kaza, 12 Mart'ta kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde oyun oynayan Ulu Baran Kalemköy'e çevredeki bir sokak köpeği saldırdı.
Köpekten korkarak karşıya geçmek için yola fırlayan Kalemköy'e, İ.Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Ulu Baran Kalemköy, 4 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam edilen Kalemköy'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
BABASI KONUŞTU
Ulu Baran'ın babası Yusuf Kalemköy olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Şu anda acımız gerçekten büyük. Sonuçta oğlumuzun yaşamış olduğu bu kaza bizi çok yıprattı. Tabii ki biz hiç kimse de suç aramıyoruz. Daha önce çevredeki köpeklerden şikayetler dile getirilmişti. Ama herhangi bir önlem alınmamış. Bugün bizim çocuğumuza olduysa başka zaman başkasının çocuğuna da olacak. Bir dava sürecimiz olacak ve takip edeceğiz.
Önemli olan benim çocuğumun iyi olması. Büyük bir operasyon geçirdi. 4 saatlik bir ameliyattan çıktı. Şu an biz sadece oğlumuzu düşünüyoruz. Diğer insanların çocuklarına da bizim çocuklarımıza da zarar gelmesin. Duyarlı olmamız lazım. Hepimiz hayvanları seviyoruz. Hem çocuğa hem de hayvana suç bulmak gibi bir lüksümüz yok. Bu normal bir vatandaşa da köpek saldırsa hepimiz korkuyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden bir şey geliyorsa biz de yardımcı olalım. Hayvanlar için vatandaşlar olarak güzel yerler yaptıralım. Çocuklarımızın hayatlarını biraz daha güvenceye alırsak bizim için iyi olur" dedi.
"AYAĞA KALKMA SÜRECİ BİRAZ MEŞAKKATLİ OLACAK"
Oğlunun tedavi süreci hakkında da konuşan baba Kalemköy, "Oğlum yaklaşık 2 senelik bir tedavi süreci yaşayacak. Bizim için de oldukça zor bir durum. Bu çocuğun geleceğini de etkileyecek. Tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor. Üniversite hastanesi de elinden gelen her şeyi yaptı. Herkes çok güzel ilgilendi. Kaval, kalça ve kollarında kırıklar var. Ayağa kalkma süreci biraz meşakkatli olacak. Umudumuz var.