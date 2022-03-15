Beyoğlu'nda 6 kişinin yaralandığı silahlı kartopu kavgasının detayları ortaya çıktı! İçlerinde taş mı vardı?

"KORKSUNLAR DİYE ATEŞ ETTİM"

Kalabalıktan birkaç kişinin kendisine yumruk ve sopalarla vurduğunu öne süren Ekrem Becerikli, "Civardan birçok kişi çıkarak biriktiler, 30-40 kişi oldular. Tekrar benim üzerime hücum edince belimde bulunan, bana ait ruhsatsız Glock marka tabancamı çıkarıp, ellerinden kurtulmak için yere doğru 6-7 el ateş ettim. Kimseyi hedef almadım, korksunlar diye yere doğru ateş ettim. Çok kalabalık oldukları için kalabalıkta bulunanlara isabet etmiş" ifadelerini kullandı

TEKRAR GİDİNCE HASTANELİK OLDU

Tabancayı ateşledikten sonra yaşanan şaşkınlıktan faydalanıp kaçtığını belirten Ekrem Becerikli, "Galata Köprüsünün altında bir yere silahımı sakladım. Kardeşim Furkan'ı yanımda göremeyince linç edildiğini düşünerek tekrar olay yerine döndüm. Olay yerinde önceki kalabalıktan 3-4 kişi tekrar yanıma geldi, beni tuttu. Bir anda yine 10-15 kişi oldular, tekme tokat ve sopalarla beni linç ettiler. Bilincim kapanmış, polisler müdahale edip beni almışlar, hastaneye kaldırılmışım. Kaburgalarımda kırık, birçok yerimde yaralanma var" diye konuştu.





"SİLAHI HER ZAMAN BELİMDE TAŞIRIM"

İfadeyi alan Cumhuriyet savcısı, şüpheli Ekrem Becerikli'nin yüzünde ve gözünde yoğun şişlik, kızarıklık, morarma ve kan görüldüğünü tutanakta belirtti.

Karşı tarafta da silah olduğunu öne süren Ekrem Becerikli, ayrıca kendisini şu ifadelerle savundu: "Olay sonrası silahı attığım yeri polislere söyledim. Kardeşlerim polislerle birlikte giderek, silahı bulup teslim etmişler. Olayın olduğu yer evimin yolu üstünde. Grupla tesadüfen karşılaştım. Silahı zaten her zaman belimde taşırım. Çünkü iş yaptığımız ve ikamet ettiğimiz yer güvenlik açısından sıkıntılı bir yer. Ben de şikayetçiyim. Suçlamayı anlattığım şekilde kabul ediyorum."

"KARTOPU ATIP DARP ETTİLER"

Ağabey Mehmet Becerikli de olayı şöyle anlattı: "Evimize giderken yolumuzun üstünde bulunan Tophane Parkında bir kalabalık gördük. 8-9 kişi kardeşim Furkan'ın etrafını sarmıştı. Yanlarına gittik. Furkan'a, ne olduğunu sorduk. Kafasına kar topu attıklarını daha sonra da kendisini darp ettiklerini söyledi. Biz burada esnaf olduğumuzu yakınlarda oturduğumuzu bizim de aynı mahalleden olduğumuzu söylerken birden etrafımız kalabalıklaştı. Bize sopalarla ve yumruklarla saldırdılar. Kafama birkaç darbe geldi. 5-6 el silah ateşlendi. Kimin ateş ettiğini görmedim. Biz kaçmaya başladık.





Arkamızdan birkaç el silah sesi geldi ancak isabet almadık. Furkan ve Ekrem ile ayrı düştük. Ben dükkana geçtim, sonra Furkan dükkana geldi. Ekrem'in darp ve linç edildiğini, hastaneye kaldırıldığını daha sonra öğrendim."

"GÜLÜP ALAY ETTİLER"

Kartopu saldırısına uğrayan en küçük kardeş Furkan Becerikli ise şu şekilde ifade verdi: "Son 2-3 gündür yoğun kar yağışı sebebiyle müşteri yoktu. Kafeyi kapattık. Ben yol üzerinde markete uğrayıp abur cubur almak için abilerimden önce çıktım. Tophane Parkının yanından geçerken kafama çok sert bir cisim çarptı. Sertleştirilmiş kartopu olduğunu anladım. Arkama dönüp baktığımda tanımadığım 8-9 kişilik bir grup gördüm. Şahısların davranışlarından kar topunu bana bilinçli olarak fırlattıklarını anladım. Çünkü bana bakarak kendi aralarında konuşup güldüklerini ve alaycı tavırlarda bulunduklarını gördüm."

"EŞEK ŞAKASI"

Furkan Becerikli ifadesinin devamında, kendisine kartopu atan gruba "Şaka mı yaptığınızı sanıyorsunuz, böyle şaka olur mu, sizin yaptığınız eşek şakası" dediğini anlattı. Gruptakilerin diklenmeye başladığını söyleyen Furkan Becerikli, aralarından birisinin "Ne diyorsun lan sen, o... çocuğu" dediğini iddia etti. Ayrıca, yanına gelen kalabalıktaki birinin "Kartopunu çocuk attı" dediğini, kendisinin de "Çocuk attıysa sorun yok ama ben aranızda çocuk görmüyorum, hepiniz yetişkinsiniz" diye cevap verdiğini aktardı.





"MAĞDUR TARAF BİZİZ"

Furkan Becerikli, ifadesini şöyle tamamladı: "Bana yumruklarla vurmaya başladılar. Bu sırada abilerim Mehmet ve Ekrem arkamdan gelmişler, 'Ne yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz? Biz de bu mahallede oturuyoruz' dediler. Olay yerinin kalabalıklaştığını gördüm. Dinlemeden bize saldırdılar. Bizi linç etmeye kalkınca bir kaç el silah patladı, kalabalık biraz dağılır gibi oldu. Bunu fırsat bilerek abilerim dükkanımıza doğru kaçtı, ben geride kaldım. Abilerimin arkasından silah ateşlendiğini duydum ancak kimin ateşlediğini görmedim. Ters istikamete doğru kaçtım. Ben kimseyi darp etmedim. Daha sonra dükkanımıza geçtim. Abim Mehmet oradaydı, kardeşim Ekrem yoktu, hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Olayda mağdur olan taraf biziz. Darp edildik. Şikayetçiyim."

"İÇİNE TAŞ KONULMUŞ"

Sabah'ın haberine göre Becerikli kardeşlerin avukatı ise Furkan Becerikli'ye, içine taş konulmuş kar topu atılması sonrası olayın yaşandığını öne sürdü. Avukat, "Mahalleli birden toplanarak Furkan'a ve sonrasında olay yerinden geçen abilerine saldırmıştır. Olayda müvekkilim Ekrem silah kullandığı için göze batmış ise de daha fazla mağdur olan Ekrem ve kardeşleridir. Kendisini savunmak için silah ateşlediği hususu göz önünde bulundurulmalıdır" şeklinde konuştu.