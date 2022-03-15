Esenyurt'taki rezidansta sır ölüm: Kaydı çıkmadı, erkek arkadaşı hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Oruç'un ölmeden birkaç saat önce erkek arkadaşı ile Avcılar'da bir AVM'de görüştüğünü burada bir tartışma yaşadıklarını belirledi. İddiaya göre Oruç son olarak sevgilisi R.Ş.S.'den ayrıldıktan sonra onu telefon ile arayıp hakkını helal et dedikten sonra canına kıydığı öne sürüldü.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken genç kızın cenazesi adli tıp kurumundan alındı. Cenazenin otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından anne Nefise Oruç ve baba Ferhat Oruç cenazeyi teslim aldı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti. Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyunca koşup gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi.