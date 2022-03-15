Esenyurt'taki rezidansta sır ölüm: Kaydı çıkmadı, erkek arkadaşı hakkında işlem başlatıldı





ABLASINA NOT BIRAKMIŞ

Oruç'un cenazesi ailesi tarafından adli tıp kurumundan alındı. Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi. Anne Nefise Oruç, "Dün öğlen 'anne beni işten çağırdılar, gidiyorum' dedi. Tamam kızım dikkat et dedim. Sonra sürekli aradım cevap vermedi. Akşam 16.00'dan sonra arkadaşı aradı, 'Özge eve geldi mi' diye sordu. Ben de hayır dedim. Aynı işyerinde değil misiniz onu görmen lazım, niye evi aradın dedim. Sonra kızımı tekrar defalarca aradım hiç cevap vermedi. İçime bir ateş düştü. Bana hiç kimse haber vermedi. Benim çocuğum 4 saat orada kalmış. Benim çocuğumun arkadaşlarının hepsi bir şey biliyormuş demek ki. Çocuğum neşeliydi, öyle biri değildi. İş yerine gidip arkadaşlarıyla vedalaşmış. 2 aylık bir aşkla olacak olay değil. Kendini oradan aşağı atıp intihar edecek bir kız değildi. Not yazmış, ablası okudu. Ne annesini saymış ne babasını saymış. O çocuğun abisinin sevgilisine yazmış yazıyı. Benim yavrum annesini babasını unutmuş. Sanki ona bir şey içirmişler gibi dünyaya kapatmış kendini. 19 yıllık ömrünü 2 ay için mi kapattı. Benim evimin çiçeğiydi. Yükseklik korkusu vardı, yukarıdan aşağıya bakamıyordu." dedi. Cenazesi adli tıptan alınan 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, Esenyurt'ta bulunan Gülvadi Mezarlığı'na defnedilecek.

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