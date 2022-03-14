Ukrayna’dan komşularını Çatalca’ya getirdi!





'İLK DEFA BÖYLE BİR KORKU YAŞADIM; SIĞINAKLAR ÇOK SOĞUKTU'

Hayatı boyunca ilk defa böyle bir korku yaşadığını söyleyen Mariya Kramerenko, "Uyuyorduk ve bir anda savaş başladı, bombalar patladı. Bütün komşularımızı aramaya başladık. Sığınakların içi çok soğuktu, çatışmalar olduğunda sığınaklara kaçıyorduk. Evimizde mi sığınakta mı kalalım karar veremedik. Soğuktan evimize çıktığımızda da koridorların arasında kalıyorduk. Böyle bir korkuyu hayatımda ilk kez yaşıyorum. Çocuklar için çok endişe ettik. Türkiye'de bize her türlü imkanı sağladılar. Çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Büyük annem ve büyük babam orada kaldı, onlar için çok endişeliyim. Ülkemi, şehrimi bırakıp geldim. Çok ağır bir durum" diye konuştu.