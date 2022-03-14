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    • Yaşam
    • 14.03.2022 10:51
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    • 14.03.2022 10:51
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    İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında yangın paniği

    Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halinde bulunan ek binasında yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yoğun duman nedeniyle acil bölümündeki durumları ağır olmayan ve ayakta tedavi edilen hastaların bakıldığı yeşil alan kapatıldı.

    İstanbul’da hastanede yangın paniği! Ekipler bölgede

    Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

    Hastanenin yanındaki inşaatı süren ek hizmet binasının bodrum katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu binada bazı işçiler mahsur kaldı.

    Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan işçileri kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Hastanenin ana binasında sağlık hizmeti sürerken, yoğun duman nedeniyle acil bölümündeki durumları ağır olmayan ve ayakta tedavi edilen hastaların bakıldığı yeşil alan kapatıldı.

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