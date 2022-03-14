Cinayetin ardından cinsel istismar itirafı: Elimi kolumu bağlayıp tecavüz etti!

Adli tıp raporunda ise uzun zaman geçtiği için olayın tıbbi yönden ortaya çıkarılamayacağı belirtildi.
Savcı, sanık için 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Olay, geçen yıl 8 Ekim'de, Değirmendere Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Cesur, evinde pompalı tüfekle Ramazan Çar'ı vurdu. Evden çıkıp kaçmaya çalışan Çar'ın arkasından giden Cesur, ateş etmeye devam etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Çar'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Cesur'u kullandığı pompalı tüfekle birkaç sokak ilerideki mezarlıkta yakaladı. Adliyeye sevk edilen Kenan Cesur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
'KİMSEYE BAHSEDEMEDİM'
Kenan Cesur, iddianamede yer alan ifadesine göre, "Yevmiye ile çalışmaktayım. Ramazan Çar, bizim köylümüz olur. 6-7 yaşlarında köyde hayvan otlatıyordum. Ramazan Çar, benim elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti. Bu olaydan kimseye bahsedemedim, psikolojim bozuldu. Uyuşturucu bataklığına düştüm. Ramazan Çar, hayvanlara bile tecavüz ederdi. Bu yaşanan olaydan çok etkilendim ve husumet besledim. Zaman zaman sokakta karşılaştığımız oluyordu. Kendisi ile karşılaşmamak için uluslararası gemilerde dahi çalıştım. O yüzden burada çok bulunmuyordum. Birbirimiz ile hiç konuşmuyorduk. Psikolojik hap kullanıyorum. Aşağı yukarı 2 senedir onu öldürme fikri aklıma geliyordu. Ramazan'ın bahsettiğim istismar olayı ile ilgili toplum içerisinde bana karşı herhangi bir gülmesi ya da başkasına anlatması olmuyordu" dedi.