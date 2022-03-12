Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkındaki iddianame kabul edildi

Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeni delilerin iddianamede yer almadığını gerekçe göstererek geri iade edilmişti.
Başsavcılık tarafından 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi iade kararı itiraz edilerek Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılık tarafından hazırlanan ve iade edilen iddianameyi tekrar inceleyerek iade kararını kaldırdı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararında, dosyadaki bilgi ve belgelere göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin iadesine karşı yapılan itirazındaki gerekçelerin haklı olduğundan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamenin iadesi kararına karşı yapılan itirazın kabulüne, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianamenin iadesi kararının kaldırılmasına, evrakın gereği yapılmak üzere 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine iadesi'ni hükmetti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iade edilen iddianame ile ilgili itirazını yaparken, ölüm zamanı ile ilgili Adli Tıp raporunun zaten mevcut olduğunu, dokuların yandığı için ve maktulün diri diri yakıldığını, yeni delillerin de kovuşturma aşamasında çıkan adli tıp raporlarında maktul Pınar Gültekin'in diri diri yakıldığının anlatıldığı, sanık Mertcan Avcı'nın da olay yerinde olduğu için ölüm üzerinde ortak hakimiyet kurduğu cinayete iştirakten cezalandırılmasını gerekçe göstermişti.