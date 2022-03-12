Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkındaki iddianame kabul edildi



Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mertcan Avcı hakkında hazırladığı iddianamenin iadesi sonrası Başsavcılık tarafından yapılan itirazı görüşen Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararını kaldırdığını belirtti. Av. Epözdemir, "Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin iadesine ilişkin kararı açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdi. Bu karara müvekkil aile de biz de anlam verememiştik. Mahkeme aşamasında Adli Tip kurumunun tanzim ettiği raporlar ile Pınar Gültekin'in canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürüldüğü, henüz hayattayken diri diri yakıldığı, bütün dokularının yanması nedeniyle ölüm zamanının tam olarak tespit edilemediği net bir şekilde mütalaa edilmişti. Dosyada 3 Adli Tıp Kurumu raporuna ve yeni delillere göre ölüm nedeninin diri diri yakma, ölüm zamanının ise tespit edilemediği gerçeği karşısında, yeni delilin ne olduğu ve ölüm zamanının tespit edilmesi gerektiğine dair gerekçelerle iddianamenin iadesi açıkça hukuki garabet mahiyetinde idi. Bu nedenle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Bu surette Mertcan Avcı hakkında canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan ötürü ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli iddianamenin kabulüne karar verilmiştir. Bu sanık bakımından da yargılama başlayacaktır.