İstanbul'da uyuşturucu çetesi çökertildi! Özgürlük Anıtı'yla ilan verdiler

Uyuşturucu satıcılarının özel ilanlar hazırladıkları ve ilanlara bazı görseller koydukları saptandı. Uyuşturucu madde satıcılarının ilanlardan birinde; Özgürlük Anıtı'nın eline yanan uyuşturucu madde görseli yerleştirdikleri ve ilana "Arkadaşlar herkesi yerimize bekleriz. Toplu alımlarda indirim vardır" yazdıkları belirlendi. Uyuşturucu madde satıcıları bir diğer ilanda ise bir dönerci ustasının görselini paylaştı. Döner ustasının döner yerine uyuşturucu maddeleri kestiği anlatılan ilana ise "Online arkadaşlar her iki yakada da servisimiz vardır" yazıldığı saptandı.