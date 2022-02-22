Pınar Gültekin olayında katil Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’dan şok sözler: Varildeki ateş harıl harıl yanıyordu

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatının itirazı üzerine suç delilerini gizleyip, yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, ağabeyi Cemal Metin Avcı'ya cinayeti işlemesinde yardım ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Avcı, ifadesinde, 16 Temmuz 2020'de saat 15.14 ve 17.34 saatlerinde ağabeyi Cemal Metin Avcı'nın kendisini aradığını, aynı gün saat 19.00 sıralarında da WhatsApp üzerinden görüştüklerini belirtti. İlk 2 aramanın işle ilgili olduğunu anlatan Mertcan Avcı, saat 19.00'daki WhatsApp aramasında, yayladaki evin deposunda bira sayımı yaptığını ama yetiştiremediğini, yardım etmesi için kendisini çağırdığını söyledi.