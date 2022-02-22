Pınar Gültekin olayında katil Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı'dan şok sözler: Varildeki ateş harıl harıl yanıyordu
Muğla'da öldürülüp, yakılıp üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayeti hakkında yeni açıklamalar geldi. Cemal Metin Avcı'nın (32), suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken dün itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yeni ifadesi ortaya çıktı. Avcı ifadesinde, Pınar Gültekin'i tanımadığını, olayla ilgisinin bulunmadığını, bağ evine gittiğinde ağabeyinin kendisine varilde kokoreçleri yaktığını söylediğini belirterek, "Ağabeyime ne yaktığını sordum. Bana Cüce Bar'da bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu" dedi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken dün itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yeni ifadesi ortaya çıktı.
'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan tutuklanan Avcı ifadesinde, Pınar Gültekin'i tanımadığını, olayla ilgisinin bulunmadığını, bağ evine gittiğinde ağabeyinin kendisine varilde kokoreçleri yaktığını söylediğini belirterek, "Ağabeyime ne yaktığını sordum. Bana Cüce Bar'da bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu" dedi.
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatının itirazı üzerine suç delilerini gizleyip, yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, ağabeyi Cemal Metin Avcı'ya cinayeti işlemesinde yardım ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Avcı, ifadesinde, 16 Temmuz 2020'de saat 15.14 ve 17.34 saatlerinde ağabeyi Cemal Metin Avcı'nın kendisini aradığını, aynı gün saat 19.00 sıralarında da WhatsApp üzerinden görüştüklerini belirtti. İlk 2 aramanın işle ilgili olduğunu anlatan Mertcan Avcı, saat 19.00'daki WhatsApp aramasında, yayladaki evin deposunda bira sayımı yaptığını ama yetiştiremediğini, yardım etmesi için kendisini çağırdığını söyledi.
'ANORMALLİK SEZMEDİM'
Mertcan Avcı, 7 yıldır İzmir'de yaşadığını ve pandemi nedeniyle Muğla'da olduğunu, bu nedenle ağabeyinin çağırmasını sorgulamadığını belirttiği ifadesinde şunları anlattı:
"Aramaların hiçbirinde ağabeyim Cemal Metin'in her zamankinden farklı bir halini, tedirginlik veya panik durumunu kesinlikle sezinlemedim. Elektrikli bisiklete binerek yayla evine saat 19.30-19.40 sıralarında gittim. Gittiğimde evde ağabeyim Cemal Metin Avcı vardı. Başka hiç kimse yoktu. Bir anormallik sezmedim. Yayla evinin kenarında depo olarak kullanılan tahminen 30- 40 metrekare civarındaki deponun önünde boş bira kutuları dolu bira şişelerini birbirinden ayırmamı söyledi. 15 dakika sonra yanımdan ayrıldı. Yengenle kavga ettim, gidip gelmem lazım diyerek yanımdan ayrıldı. Tahminen 150 civarında kasayı düzelttim. Devrilecekmiş gibi duruyordu. Boş dolu diye ayırdım yeni gelecek olan dolu biralara yer açtım."