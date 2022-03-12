Eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir rezidansta yaşayan Okan Erdeve, 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve ile evlendi. Okan Erdeve'nin bu evlilikten de 4 yıl önce bir kız çocuğu oldu.
30 Haziran 2021'de kahvaltı sırasında Okan Erdeve ile cep telefonuyla ilgilenen eşi İzel ile arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okan Erdeve, iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.
ASANSÖRE TAŞIMIŞ
Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" dediği öne sürülen İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçağı Okan Erdeve'nin göğsüne sapladı.