Kocası tarafından öldürülen Tuba Erkol’un ağabeyi mahkeme kararına tepki gösterdi: 46 bıçak darbesine ‘İyi hal’ olur mu?





"BAŞKA TUBA'LAR ÖLMESİN"

Sabah'ta yer alan habere göre, Kardeşinin hakkını sonuna kadar arayacağını belirten Derviş Ceran, şöyle konuştu: "46 bıçak darbesi vurup bir kadını katleden bir insana nasıl olur da iyi hal indirimi verilebilir. Bunu benim aklım almıyor. Takım elbisesini giymiş, tıraşını olmuş, sanki hiç suçu yokmuş gibi konuştu. Bunun adı cinayet değil canavarlık. Cumhurbaşkanımız önceki gün yaptığı bir açıklamada 'sadece takım elbise giyerek ceza indirimi alınamayacağını' söyledi. Yargıtay'ın bu kararı bozacağına inanıyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Kardeşimin hakkını sonuna kadar arayacağız. Başka Tuba'lar öldürülmesin. Cezalar artırılsın, bu caniler kısa süre cezaevinde kalıp yeniden topluma salınmasın."



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