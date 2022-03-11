Kocası tarafından öldürülen Tuba Erkol’un ağabeyi mahkeme kararına tepki gösterdi: 46 bıçak darbesine ‘İyi hal’ olur mu?

Konya'da 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol'u (37) 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (43) "haksız tahrik" ve "iyi hal" hükümleri uygulanarak verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağabey Derviş Ceran, "Bir insan 46 bıçak darbesi vurup nasıl iyi hal indirimi alabilir. Yargıtay'ın bu kararı bozacağına inanıyoruz" dedi. Olay, 22 Ağustos 2019'da Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşi Tuba Erkol ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Erkol, yanında getirdiği bıçakla çocuklarının yanında eşine saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin o dönem yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Erkol, eşini 46 bıçak darbesi ile öldürdü.
YİNE AYNI YALAN: ALDATTI
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Erkol, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgün ve pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, olayın tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirilmediğini belirterek Bekir Erkol hakkında "haksız tahrik" ve "iyi hal" hükümleri de uygulayarak "eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Ailenin avukatları, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
"BAŞKA TUBA'LAR ÖLMESİN"
Sabah'ta yer alan habere göre, Kardeşinin hakkını sonuna kadar arayacağını belirten Derviş Ceran, şöyle konuştu: "46 bıçak darbesi vurup bir kadını katleden bir insana nasıl olur da iyi hal indirimi verilebilir. Bunu benim aklım almıyor. Takım elbisesini giymiş, tıraşını olmuş, sanki hiç suçu yokmuş gibi konuştu. Bunun adı cinayet değil canavarlık. Cumhurbaşkanımız önceki gün yaptığı bir açıklamada 'sadece takım elbise giyerek ceza indirimi alınamayacağını' söyledi. Yargıtay'ın bu kararı bozacağına inanıyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Kardeşimin hakkını sonuna kadar arayacağız. Başka Tuba'lar öldürülmesin. Cezalar artırılsın, bu caniler kısa süre cezaevinde kalıp yeniden topluma salınmasın."