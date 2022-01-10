Eşini çocuklarının önünde öldüren cani kocaya skandal iyi hal indirimi

Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bekir Erkol (43), 2 yıl önce 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'a (37) bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin o dönem yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Ancak cani koca, eşini tam 46 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Pişman olduğunu söyleyen Bekir Erkol, eşinin kendisini aldattığını söyledi.
İKİNCİ KEZ YIKILDIK
Mahkeme heyeti, olayın tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirilmediğini belirtti. Bekir Erkol hakkında haksız tahrik ve iyi hal hükümleri de uygulayarak 'eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. İkinci kez yıkıldıklarını belirten ağabey Derviş Ceran, "Ölen kardeşimin yaşam hakkının elinden alındığı, çocuklarının ne çektiği, bizim ne halde olduğumuz hiçbir şekilde düşünülmüyor. Bu katliamın cezası bu olmamalı. Bu tür cezalar başka insanlara da cesaret veriyor" diye konuştu.