Eşini çocuklarının önünde öldüren cani kocaya skandal iyi hal indirimi





İKİNCİ KEZ YIKILDIK

Mahkeme heyeti, olayın tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirilmediğini belirtti. Bekir Erkol hakkında haksız tahrik ve iyi hal hükümleri de uygulayarak 'eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. İkinci kez yıkıldıklarını belirten ağabey Derviş Ceran, "Ölen kardeşimin yaşam hakkının elinden alındığı, çocuklarının ne çektiği, bizim ne halde olduğumuz hiçbir şekilde düşünülmüyor. Bu katliamın cezası bu olmamalı. Bu tür cezalar başka insanlara da cesaret veriyor" diye konuştu.

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