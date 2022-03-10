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    • Yaşam
    • 11.03.2022 01:49
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    • 11.03.2022 01:52
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    Antalya'da acı olay: Lastik tamircisi iş yerinde ölü bulundu

    Antalya'da acı bir olay yaşandı. Konyaaltı ilçesinde otomobil lastik tamircisi Mustafa Korkmaz iş yerinde ölü bulundu. Cenaze olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Lastik tamircisi iş yerinde ölü bulundu

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil lastik tamircisi iş yerinde ölü bulundu.

    Liman Mahallesi 42 sokaktaki bir apartmanın girişinde bulunan otomobil lastik tamir dükkanına gelen vatandaşlar, kapalı olan iş yerinin camından baktıklarında tamirci Mustafa Korkmaz'ın hareketsiz yattığını gördüler.

    HAYATTIĞINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cenaze olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Korkmaz'ın yalnız yaşadığı ve iş yerini evi gibi kullandığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Antalya'da acı olay: Lastik tamircisi iş yerinde ölü bulundu
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