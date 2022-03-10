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    • Yaşam
    • 10.03.2022 09:05
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    • 10.03.2022 09:06
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    👉İstanbul'da yarın Cuma okullar tatil mi? İstanbul kar yağışı bugün 11-12-13-14 Mart'ta okullar tatili oldu mu? Son dakika MEB-Valilik açıklama

    👉 İstanbul'da bugün ve yarın 11 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı sonrası yüz yüze eğitimde son durum merak edildi. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde etkili olacak yoğun kar yağışının yolları kapatması ve ulaşımı zorlaştırması bekleniyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi de okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 11-12-13-14 Mart'ta İstanbul'da kar tatili oldu mu, olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları haberimizde...

    İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

    ✅Meteoroloji doğrultusundan oluşturulan son hava hali ön görülerine göre İstanbul kara teslim olacak. Hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşeceği duyuruldu. Kar uyarısı ardından megakette milyonlarca birey okulların halini merak etmeye başladı. Öğrenci, öğretmen ve veliler İstanbul'da okullar tatil mi? 10-11-12-13-14 Mart'ta İstanbul'da kar tatili oldu mu, olacak mı? Çarşamba, Perşembe, Cuma günü okul var mı? sorularına cevap arıyor. İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    👉İSTANBUL KAR YAĞIŞI 10-11-12-13-14 MART'TA OKULLAR TATİLİ OLDU MU? İSTANBUL'DA YARIN PERŞEMBE-CUMA OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA MEB-VALİLİK AÇIKLAMA

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir çok ilin kara teslim olacağını duyurdu. Bilindiği üzere her yıl kar ile beraber 'kar tatili' açıklamaları da geliyor. Bu yıl Mart ayında son 35 yılın en kuvvetli yağışı olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli KAR yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM‼️'' ifadelerine yer verdi.

    👉İstanbul Valiliği, şehir çapında beklenilen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik doğrultusundan oluşturulan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

    *10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel esas eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, detaylı kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiği belirtildi.

    👉 İstanbul Valiliğinden henüz kar tatili açıklaması ise gelmedi. Kar tatili olan iller ise şöyle...

    BİTLİS

    Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süre ile ( 9 Mart Çarşamba) tatil edildi.

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca yine yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.

        İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TOPLANTI

        İstanbul'da yarın akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

        İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

        İçişleri Bakanlığının kış tedbirleri genelgesi doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı işletmeleri ile Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da alacakları tedbirleri anlattı.

        PERSONEL VE ARAÇ DURUMU AÇIKLANDI

        Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 kilometrelik sorumluluk ağında 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta 7 bin 421 personel, 1584 araç ve iş makinesiyle görev yapacak.

        Jandarma 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç, emniyet de 219 noktada 373 trafik ve 1917 asayiş ekibinin yanı sıra 5 bin 498 personelle çalışmalarını sürdürecek. ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu) 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu 61 araç ve personelle, AFAD 78 araç ve 207 personelle çalışacak.

        112 Acil Çağrı Merkezi 1363 personelle, İstanbul Havalimanı 131 özel pist aracı ve 381 personelle, Sabiha Gökçen Havalimanı 59 özel pist aracı ve 67 personelle, 39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları da görevde olacak.

        Kızılay ise 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadeleye destek verecek.

            📢İSTANBUL'A SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI UYARISI

            İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, yanısıra il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı ön görü ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının Ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

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            Haberler Yaşam 👉İstanbul'da yarın Cuma okullar tatil mi? İstanbul kar yağışı bugün 11-12-13-14 Mart'ta okullar tatili oldu mu? Son dakika MEB-Valilik açıklama
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