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    • Yaşam
    • 09.03.2022 11:14
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    • 09.03.2022 12:41
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    Samsun'da ikizleri ayıran kaza! Öğrenci servisi takla attı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberi! Samsun'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü takla attı. Kazada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

    DHA
    Samsun’da ikizleri ölüm ayırdı!

    Samsun'un Yakakent ilçesinde, öğrenci servis aracının devrildiği kazada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

    Kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Sibel Şahin yaşamını yitirdi, ikizi Sevgi Şahin'in de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.


    YAKINLARI TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI
    Alaçam Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve ikizi Sibel için sürekli gözyaşı döken Sevgi Şahin'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

    Hayatını kaybeden Sibel Şahin'in, yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kuzören Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verileceği duyuruldu.

    Yasa boğulan 5 çocuklu Şahin ailesinin, çiftçilikle uğraştığı belirtildi.

        M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servis aracı, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrilmişti.

        Kazada şoför M.B. (70) ile servis aracında bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralanmıştı.

        Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin hayatını kaybetmişti. 3 yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu bildirilmişti.

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