Samsun'da ikizleri ayıran kaza! Öğrenci servisi takla attı: Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Yakakent ilçesinde, öğrenci servis aracının devrildiği kazada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Sibel Şahin yaşamını yitirdi, ikizi Sevgi Şahin'in de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.