11 Mart 2022 Cuma tatil edilen iller! Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da bugün okullar tatil mi? Valilik-MEB açıklaması

NEVŞEHİR, KAYSERİ, KIRŞEHİR, NİĞDE, AKSARAY'DA Yarın OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili olan illerin tamamı şöyle:

İSTANBUL

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

AĞRI

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 10 Mart Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır denildi.

DÜZCE

Düzce'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere göre, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini bildirdi. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini açıkladı.