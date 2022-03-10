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    • 10.03.2022 09:07
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    • 10.03.2022 09:07
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    ⛔ AKOM İstanbul Valiliği kar uyarısı: ⛄İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Aybar kar fırtınası nedir?

    ⛄AKOM İstanbul Valiliği kar uyarısı: Mart ayına girilmesiyle eş güdümlü bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığında düşüş bekleniyordu. İstanbul'da kar yağışı şu sıralarda Arnavutköy tarafında başladı. Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmelerle, bu hafta başta İstanbul olmak üzere yurdun genelinde Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü yoğun kar yağışı bekleniyordu. Vatandaşlar da internette yaptığı aramalarda, İstanbul'da kar kaç gün sürecek? Aybar kar fırtınası nedir? Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    ⛄ 35 yıl sonra ilk kez! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

    ⛔ AKOM İstanbul Valiliği kar uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü doğrultusundan oluşturulan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği ön görü ediliyor. Genellikle 9 Mart Çarşamba geceden itibaren başlayacak kar yağışı Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı eksperler doğrultusundan dillendirilen Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü 10-11 Mart tarihlerinde de etkisini artırarak devam edecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Uzmanlar, kar yağışı ardından tedbirli olunması konusu ile ilgili sıkça uyarılarda bulunuyor. Peki, İstanbul'da kar kaç gün sürecek? Aybar kar fırtınası nedir? Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    ⛄İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

    İstanbul'da beklenilen kar yağışı Arnavutköy'de kar yağışı başladı. Meteorolojinin uyarılarının sonrasında İstanbul'da kar yağışı başladı.
    Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi.

    👉İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

    İstanbul'da beklenilen kar yağışı son 35 senenin en yoğun kar yağışı olarak biliniyor. Kar yağışı haberlerinin gelmesi ile eş güdümlü Türk Hava Yolları çoğu seferini iptal etti. Aynı vakitte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de teyakkuz haline geçti. 9 Mart çarşamba günü başlayacak olan kar yağışının 15 Mart piyasa gününe kadar devam edeceği ön görü ediliyor.

    👉İSTANBUL'A SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI

    İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkileri altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenilen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, yanında il çapında yer yer güçlü kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı ön görü ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün boyunca etkili olacak kar yağışının Ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

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    📢AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

    Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da yanında getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üstünde etkili olacağı verisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların yanında kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması durumunda Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

        👉1987'DE YAĞAN KAR İSTANBUL'U ESİR ALMIŞTI!

        İstanbullular, 1987 senesinde yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere tanık olanlar, yolların kapanması bundan dolayı ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması bundan dolayı suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini arkadaş meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın vakitte gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.

        📢KIŞLASTİĞİ UYARISI

        "Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir."

        Bunun yanı sıra Orhan Şen açıklamalarında mahalli yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenlerin ilgili olması gerekliliğini belirtti. Hem de Şen, yine olumsuzluk yaşanmamasını isterken en çok ilgi edecek olanların vatandaşlar olduğunu kış lastiği takılması gerekliliğini vurguladı.

        👉İSTANBUL °C, 7°C

        Çok bulutlu, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        👉AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

        Aybar soğuk hava dalgası Sibirya kökenlidir. Bu fırtınasın rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı bilgi kapasitesi gündemde yer aldı.
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        Haberler Güncel ⛔ AKOM İstanbul Valiliği kar uyarısı: ⛄İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Aybar kar fırtınası nedir?
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