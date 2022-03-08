Uçakta iğrenç taciz: İsviçreli bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekti: Linç edilmekten korkup mahkemeye başvurdu reddedildi

TACİZ OLAYINDAN SONRA HAKİMLİĞE KOŞTU

Hakimliğin belirlediği güvence miktarını yatıran Claude T., hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti. Hem İsviçre hem de İsrail vatandaşı olan bankacı, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak olayla ilgili internette yer alan haberlerin kaldırılması için 'erişimin engellenmesi' talebinde bulundu.