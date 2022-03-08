Uçakta iğrenç taciz: İsviçreli bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekti: Linç edilmekten korkup mahkemeye başvurdu reddedildi

Yelda Y.'nin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Yelda Y.'nin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında suçlamayı kabul etmeyip kameranın kendiliğinden açıldığını söyleyen bankacı, 150 bin lira güvence miktarını 10 gün içinde yatırma şartıyla serbest bırakılmıştı.
TACİZ OLAYINDAN SONRA HAKİMLİĞE KOŞTU
Hakimliğin belirlediği güvence miktarını yatıran Claude T., hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti. Hem İsviçre hem de İsrail vatandaşı olan bankacı, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak olayla ilgili internette yer alan haberlerin kaldırılması için 'erişimin engellenmesi' talebinde bulundu.
İSVİÇRE'DEKİ TÜRKLERDEN ÇEKİNDİ
Claude T.'nin dilekçesinin devamında kişilik haklarına, şeref ve saygınlığa yönelik saldırı niteliğindeki ifadelerin bütün dünyanın kolayca ulaşabileceği internet mecrasında yanlış algıya sebebiyet verdiği ve meydana gelen olayın haberlerde saptırılarak anlatıldığı aktarıldı. Ayrıca dilekçede oldukça fazla sayıda Türk nüfusunun yer aldığı İsviçre'de yaşayan Claude T.'nin çıkan haberlerde kimlik bilgilerinin, bankadan çalışıyor oluşunun ve yaşına ilişkin bilgilerin yer almasından dolayı kamu nezdinde direk olarak hedef gösterildiği belirtilerek olayla ilgili haberlere erişim engeli getirilmesi talep edildi.
HAKİMLİKTEN RED CEVABI
İsviçreli bankacının avukatı aracılığıyla ilettiği dilekçedeki talebini değerlendiren Hakimlik ise konuyla ilgili internette yayımlanan haberlerin kaynağı olan web sitesini üzerinde yapılan araştırma neticesinde talebe konu haber içeriğinde hakaret ve kişinin onur, gurur ve saygınlığını rencide edecek sözlere yer verilmediğini açıklandı.
Hakimlik, söz konusu haber içeriğinin Anayasal güvence altında bulunan 'Haber alma-verme, yorum ve eleştiriyle ifade, ifadeyi açıklama hürriyetleri' kapsamında kaldığını, talep eden hakkında kişilik haklarını ihlal eden unsura rastlanmadığını ve talep eden vekilinin iddialarının soyut ve dayanaksız kaldığı gerekçeleriyle talebin reddine karar verdi.