Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.03.2022 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2022 10:03
    ABONE OL

    TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Kontrolden çıkan araç İETT otobüsüne çarptı

    Son dakika haberi... Sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından Okmeydanı-TEM istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    TEM’de trafiği kilitleyen kaza! Kontrolden çıktı İETT’ye çarptı

    Eyüpsultan'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralanırken, Okmeydanı-TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


    Kaza, Okmeydanı-Tem Bağlantı Yolu Nurtepe mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Berkan Kalender'in kullandığı para nakil aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
    Haberler Yaşam TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Kontrolden çıkan araç İETT otobüsüne çarptı
        SON DAKİKA