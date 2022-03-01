Uçakta iğrenç taciz! Bankacı yolcu hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sözleri pes dedirtti

Son dakika... 11 Şubat'ta İsviçre'den transit olarak Türkiye'ye, sonrasında da İsrail'e giden uçakta şok edici bir olay yaşandı. İsviçre'de bankacı olarak çalışan 64 yaşındaki Claude T., İsrail'e gitmek için Türkiye aktarmalı uçağa bir bilet aldı. Türkiye'ye doğru yolan çıkan uçakta hostes olarak görev alan 26 yaşındaki Yelda Y. ise bir süre sonra yolculara içecek servisi yapmaya başladı.
TELEFON FLAŞLI TACİZ
Genç hostesin içecek servisi yaptığı esnada başına gelenler ise uçaktaki herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre hostes Yelda Y.'nin içecek servisi yaptığı sırada eteğinin altından fotoğrafını çeken Claude T., telefonunun patlayan flaşıyla yakayı ele verdi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden genç kadın çılgına dönerken gizli gizli fotoğraf çekmeye çalışan adam yakalanınca paniklemeye başladı. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanına iner inmez ise Claude T., genç kadının şikayeti sonucu kendisini adliyede buldu.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken adliyeye getirilen şüpheli adam, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nde tercüman eşliğinde savunmasını yaptı. Sorgusunda, hem İsviçre hem de İsrail vatandaşı olduğunu ve İsviçre'de bir bankada çalıştığını belirten şüpheli, hostesin etek altı görüntülerini de bilinçli olarak çekmediğini iddia etti.