Uçakta iğrenç taciz! Bankacı yolcu hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sözleri pes dedirtti

HEM ÇEKİP HEM SİLMİŞ

Hakimin olay sonrası telefonundaki görüntüleri silip silmediğini sorması üzerine ise şüpheli adam, 'Ben telefondan bir şey sildiğimi hatırlamıyorum. Kasten görüntü almadığım için aynı şekilde onları kasten silmiş değilim. Hanımefendi bana kızıp bağırdı. Ben tartışma anında ne yaptığımı çok hatırlamıyorum. Sildiysem de telefonumun çekmesi gibi kazayla olmuş bir şeydir. Bilinçli olarak silmedim' dedi. Hakimlik, şüphelinin 10 gün içinde 150 bin lira kefalet yatırması koşuluyla yurtdışına çıkabileceğine karar verince, Claude T., 150 bin lirayı yatırdı ve yurtdışına çıktı.