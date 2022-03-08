Gaziantep'te yaşamını yitiren Duygu Delen davasında flaş gelişme: Sanığın o isteği reddedildi

Yargılama aşamasında tüm delillerin tartışıldığı, tanık dinlendiği ve mahkemenin esasa ilişkin değerlendirme yapılarak hüküm verildiği, sanığın daha önce verilen adli kontrol kararına uyduğu, kaçma şüphesini gösteren herhangi bir emarenin bulunmadığı ifade edilen kararda, itiraz reddedildi.