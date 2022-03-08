Gaziantep'te yaşamını yitiren Duygu Delen davasında flaş gelişme: Sanığın o isteği reddedildi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılandığı davada mahkemece 10 yıl hapis cezası verilen sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.
Duruşma savcısı, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan 1800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilen sanık Mehmet K'nin tahliyesine itiraz etti.
Bir üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, yargılamanın yapıldığı 10. Ağır Ceza Mahkemesince tüm delillerin değerlendirilerek hüküm verildiğini belirtti.