Türkiye günlerce Gaziantep'te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen'i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı
Türkiye erkek arkadaşının balkondan attığı Duygu Delen'i günlerce konuşmuştu. Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporunu hazırladı. Üst kurul hazırladığı raporda Delen'in düşme anında canlı olduğu tespitine yer verdi.
Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporunu hazırladı. Üst kurul hazırladığı raporda Delen'in düşme anında canlı olduğu tespitine yer verdi.
Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti.
Davanın 4'üncü duruşmasında heyet tarafından Adli Tıp Kurumunda talep edilen rapor 7'nci duruşmanın ardından mahkemeye gönderildi. Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan'ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren üst kurul, raporun Delen'in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.
DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ
Mahkeme heyeti ATK'ye, meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.