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Haberler Yaşam Türkiye günlerce Gaziantep'te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen'i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı

Türkiye günlerce Gaziantep'te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen'i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı

Türkiye erkek arkadaşının balkondan attığı Duygu Delen'i günlerce konuşmuştu. Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporunu hazırladı. Üst kurul hazırladığı raporda Delen'in düşme anında canlı olduğu tespitine yer verdi.

27.12.2021 11:49 - Son Güncelleme: 27.12.2021 11:49
Türkiye günlerce Gaziantep’te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen’i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporunu hazırladı. Üst kurul hazırladığı raporda Delen'in düşme anında canlı olduğu tespitine yer verdi.

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Türkiye günlerce Gaziantep’te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen’i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti.

Türkiye günlerce Gaziantep’te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen’i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı

Mahkemeye gönderilen raporda maktul Delen'in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eylemi esnasında tellere olan temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik olabileceği aktarıldı.

Türkiye günlerce Gaziantep’te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen’i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı

Davanın 4'üncü duruşmasında heyet tarafından Adli Tıp Kurumunda talep edilen rapor 7'nci duruşmanın ardından mahkemeye gönderildi. Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan'ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren üst kurul, raporun Delen'in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.

Türkiye günlerce Gaziantep’te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen’i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı

DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ
Mahkeme heyeti ATK'ye, meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.

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