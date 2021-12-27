Türkiye günlerce Gaziantep’te erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan Duygu Delen’i konuşmuştu! Otopsi raporunda şok detay: Düşerken canlı

DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ

Mahkeme heyeti ATK'ye, meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.



