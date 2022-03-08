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    • Yaşam
    • 08.03.2022 17:55
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    • 08.03.2022 17:55
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    'Usulsüz engelli raporu' düzenleyenlere operasyon! 6 ilde 91 gözaltı

    Kocaeli merkezli 6 ilde 'usulsüz engelli raporu' düzenleyenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddia edilen 91 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. İşte detaylar...

    ’Engelli raporu’ operasyonu: 91 gözaltı

    Kocaeli merkezli 6 ilde 'usulsüz engelli raporu' düzenleyenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

    ARALARINDA DOKTOR VE HEMŞİRELERİN OLDUĞU 91 GÖZALTI
    Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 91 şüpheli gözaltına alındı.

    Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam 'Usulsüz engelli raporu' düzenleyenlere operasyon! 6 ilde 91 gözaltı
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