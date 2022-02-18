Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Sanığın "Hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından cezalandırılmasına isteyen savcı, Mehmet K'nin uyuşturucu kullandığı, öfke kontrolü sorunu olduğu ve kıskançlık sebebiyle maktüle geçmişte de darp uyguladığını, kontrolünü kaybettiğini, maktulün boğazını sıktığını, darbettiğini ifade ederek üzerine atılı "çocuğu kasten öldürme" suçunu işlediğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Duruşma devam ediyor.