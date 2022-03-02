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    • Yaşam
    • 02.03.2022 08:38
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    • 02.03.2022 08:38
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    Zonguldak'ta silahlı kavga! Bir anda ortalık karıştı

    Son dakika haberi... Zonguldak'ta gece saatlerinde bir eğlence mekanında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar ateşlenirken, 31 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı.

    Zonguldak’ta silahlı kavga! Bir anda ortalık karıştı

    Zonguldak'ta gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahtan çıkan kurşunlar 31 yaşındaki genci yaraladı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Gökçebey ilçesindeki bir eğlence mekanında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple eğlence mekanında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin kullandığı silah 31 yaşındaki İsmet Karanlık'a isabet etti. Üç kurşunla ağır yaralanan Karanlık; 112 acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Karanlık'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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