Samuray kılıçlı cinayette akılalmaz savunma: Şeytan benimle konuştu





"ANNE OLARAK YALVARIYORUM SİZE, BAŞAK'I EVLADINIZ GİBİ GÖRÜN"

Duruşmada gözyaşlarını boğulan Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Hiç acımadan tanımadığı birinin zalimce, sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı talep ediyorum. Burada acımıza rağmen size olan saygımızdan dolayı sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Türkiye'de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma salonunda bulunan izleyiciler gözyaşlarına boğulurken, Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



"BAŞAK CENGİZ BİR MELEKTİ"

Başak Cengiz'in abisi Fatih Cengiz, "Sanık, ilkokul seviyesinde çocuk gibi ezberletilmiş şekilde savunma yapıyor. Ben adalete inanıyorum. Başak Cengiz'in ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmaya söz yetmez. Başak Cengiz bir melekti" dedi. Ablası Zennure Türk ise, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Başak'ımız geri gelmeyecek ama adalet yerini bulacak. Başka kadın cinayetlerinin önüne geçme adına bu davanın önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.