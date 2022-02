Samuray kılıçlı cinayette akılalmaz savunma: Şeytan benimle konuştu

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 4. Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Boz'un cezai sorumluluğunun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini kaydetti. Kimlik tespiti yapılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, lise mezunu olduğunu ve herhangi bir işte çalışmadığını söyleyerek sabıka kaydının olmadığını belirtti.