Samuray kılıçlı cinayette akılalmaz savunma: Şeytan benimle konuştu

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Şizofreni hastası olduğunu söyleyen sanık, "Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, 'dışarı çık, insan öldür' dedi" diyerek cinayeti işlediğini öne sürdü. Samuray kılıcını hobi amaçlı internetten aldığını söyledi. Duruşmada gözyaşlarına boğulan Başak Cengiz'in annesi, "Hiç acımadan, tanımadığı birinin zalimce, sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı talep ediyorum. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Bir anne olarak yalvarıyorum" dedi. Nişanlısı ise, "Sanık sadece Başak'ı değil hayallerimizi ve geleceğimizi de katletmiştir" diyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 4. Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Boz'un cezai sorumluluğunun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini kaydetti. Kimlik tespiti yapılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, lise mezunu olduğunu ve herhangi bir işte çalışmadığını söyleyerek sabıka kaydının olmadığını belirtti.
"ŞEYTAN, 'DIŞARI ÇIK, İNSAN ÖLDÜR' DEDİ"
Duruşmada savunma yapan sanık Boz, şizofreni hastası olduğunu söyleyerek, "Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, 'dışarı çık, insan öldür' dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum. Çok pişmanım, çok özür dilerim" dedi. Mahkeme başkanının şeytan olduğunu nasıl anladığını sormasının üzerine sanık, kendisine 'ben şeytanım' dediğini ve silüet belirdiğini söyledi.