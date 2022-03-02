Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.03.2022 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2022 09:06
    ABONE OL

    Kocaeli'de tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

    Evine misafirliğe gittiği Tolga Görez'i çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldüren U.A., kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Tartıştığı arkadaşına ateş etti!

    Kocaeli'nin Sırrıpaşa Mahallesi'ne bağlı Çınar Sokak'ta yaşayan Tolga Görez, evine misafir olarak geldiği arkadaşı U.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    ARKADAŞI KATİLİ OLDU

    Tabancasını çıkaran U.A., Tolga Görez'e ateş açtı. Olayın ardından evden ayrılan U.A., Tolga Görez'in kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, "Ağabeyini vurdum, haberin olsun dedi." dedi. Daha sonra eve gelen Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tolga Görez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Görez'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Altında yeni dönem başladı! Sistemin avantajları neler?
    Haberler Yaşam Kocaeli'de tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü
        SON DAKİKA