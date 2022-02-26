Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 26 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 26 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

"BU ORAN CİDDİ BİR BAŞARIDIR"

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "%85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

25 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOS

24 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU



