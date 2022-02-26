Recep ayı ne zaman bitecek? Şaban ayı ne zaman başlayacak? İşte dini günler takvimi!

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat: Üç ayların başlangıcı

3 Şubat: Regaib Kandili

27 Şubat: Miraç Kandili

17 Mart: Berat Kandili

2 Nisan: Ramazan başlangıcı

27 Nisan: Kadir Gecesi

1 Mayıs: Arefe

2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı

8 Temmuz: Arefe

9-12 Temmuz: Kurban Bayramı

30 Temmuz: Hicri Yılbaşı

8 Ağustos: Aşure Günü

7 Ekim: Mevlid Kandili

YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan aylardır. Müslümanların manevi hayatında bu ayların seçkin bir yeri vardır. Çünkü bu aylar, mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27'nci gecesi de Mirac gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.

Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz; "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.

Kur'an-ı Kerim'in indiği ve oruç ibadetinin tahsis edildiği bir ay olan Ramazan ayının da bu aylar arasında olması, üç ayları diğer aylardan farklı kılmıştır. Bu aylarda Müslüman, kendisine çeki düzen vermeli, geçmişinin bir muhasebesini yaparak geleceğe daha gayretli olarak yönelmelidir. Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltarak iyilikleri çoğaltmalı, imkânları ölçüsünde yoksulları görüp gözetmelidir. Böyle yaptığı takdirde bu kutlu ayları değerlendirmiş ve bu ayların manevi feyzinden yararlanmış olur.