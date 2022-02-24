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    TAKVİM'in gündeme taşıdığı İşadamı Hayri Yazıcı'ya verilen sahte ilaç haberinde korkunç gerçek açıklandı

    İşadamı Hayri Yazıcı, Covid-19’a yakalandı. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Kızı Bahar Şer, “Babama sahte Remdesivir ilacı verildi” diyerek dava açtı. İlaç şirketi ise korkunç gerçeği açıkladı: Türkiye’de kullanım izni yok. Piyasadakiler sahte!

    Hapı yuttuk

    Coronavirüs, dünyayı sardı. Kimi hayatını kaybetti, kimi de aylarca yoğun bakımda kaldı. Onların arasında, işadamı Hayri Yazıcı da vardı. 2014'te böbrek nakli olan Hayri Yazıcı, geçen yıl şubat ayında COVİD- 19'a yakalandı. İstanbul Taksim'deki özel bir hastanede entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Başka bir hastaneye sevk edildikten 3.5 ay sonra kısmen iyileşerek evine çıktı. Ancak kızı Bahar Şer, babasına sahte Remdesivir ilacı verildiği iddiasıyla Taksim'deki hastaneye dava açtı. Ailenin avukatı Emrullah Gözcü de Yazıcı'ya verilen ilacın kayıt dışı temin edildiğini açıkladı. TAKVİM'in gündeme taşıdığı skandalın üzerine Remdesivir'i üreten ilaç şirketi Gilead şoke eden bir açıklama yaptı! ABD'li ilaç şirketi, ilacın Türkiye tarafından onaylanmadığını ve piyasada bulunmadığını açıkladı. "İlaç, yalnızca Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla hasta adına temin edilir. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış hastanelere tedarik edilir" ifadesini kullandı. Piyasada dolaşan ve Remdesivir ismini taşıyan ilaçların sahte olduğunun altına çizen firma, yetkilileri de uyardı.



    Dolandırıcılar, sadece Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği ilacın sahtesini üretti.



    2014'te böbrek nakli olan Hayri Yazıcı, aylarca yoğun bakımda yattı. Yanlış tedavi yüzünden ölümden dönen Yazıcı, hukuk mücadalesi başlattı.

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    Haberler Yaşam TAKVİM'in gündeme taşıdığı İşadamı Hayri Yazıcı'ya verilen sahte ilaç haberinde korkunç gerçek açıklandı
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