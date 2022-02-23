Diyarbakır'da, erkek arkadaşı tarafından vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı (33) tabancayla ateş edip öldüren, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Çalışkan (31), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Çalışkan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf Çalışkan için hazırlanan iddianamede, Dilek Kaya'yı tabancasıyla öldüren sanık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istendi.
FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETTE UYGULAMIŞ
Diyarbakır 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Çalışkan, erkek arkadaşı tarafından vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları hazır bulundu. Savcılığın mütalaasını okumasının ardından Kaya ailesinin avukatları söz aldı. Avukatlar, sanığın fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığının whatsap yazışmalarında ve adli tıp raporunda tespit edildiğini, tüm bulgulara göre sanığın doğrudan kasıtla ve kıskançlıkla Dilek'i öldürdüğünü söyledi. Avukatlar, mahkemenin 'takdiri indirimi' uygulamamasını ve TCK 266 madde uyarınca da sanığın cezasının artırılmasını talep etti.
KENDİSİNİ SAVUNDU: OLAY KAZAYLA OLDU
Sanık Yusuf Çalışkan savunmasında, Dilek'i kasten öldürmediğini belirterek, "Kıskançlık yüzünden Dilek ile tartıştık. Bağrışmalar yüksek sesleydi. İkimizde de kıskançlık vardı. Dilek, o esnada sinir krizi geçirerek bana hakaret etti. Mutfaktan çıkınca kolumu ve omuzumu tuttu, o esnada yuvarlandık ve silah ateş aldı. Alkol almıştık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Dilek'i kasten öldürmedim. Yaşanan bir kazaydı. Çok pişmanım" dedi.
Sanığın avukatları da olayın kazayla meydana geldiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu. Sanık Yusuf Çalışkan ifadesine başlarken Dilek Kaya'nın ailesi mahkeme salonunu terk etti.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, 'Sanık Yusuf Çalışkan'ın üzerine atılı maktul Dilek Kaya'ya yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olmakla, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saik, yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu göz önüne alınarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına' karar verdi.
'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI'
Ablasıyla aynı kaderi yaşayan ve erkek arkadaşının silahlı saldırısında tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Mutlu Kaya, duruşma sonunda adliye önünde açıklamada bulundu. Bu kararın katledin tüm kadın davalarında uygulanmasını isteyen Kaya, "Ablamın katili hak ettiği cezayı aldı. İnşallah Yargıtay'a gidince de onaylanır. Zaten ablam öldü gitti. Bu karar katledilen tüm kadınların davalarında uygulansın ki, kadın cinayetlerinde düşüş olsun." dedi.
'O CANİYE YENİDEN DAVA AÇACAĞIM'
Mutlu Kaya, kendisini tekerlekli saldalyeye mahkum eden eski erkek arkadaşının ise hak ettiği cezayı almadığını savunarak, "Bana bunu yapan ise hak ettiği cezayı almadı. Kendimi doğru düzgün ifade edemiyordum, bundan sonra o caniye yeniden dava açacağım. Onun yeniden yargılanmasını isteyeceğim" diye konuştu.
'DOĞDU BİR KARAR UYGULANDI'
Dilek Kaya'nın avukatlarından Berfin Ozan, dosyada takdir indiriminin uygulanmadığını belirterek, bu konuya dikkat çekti. Ozan, "Sanık Yusuf Çalışkan kasten öldürme suçundan cezalandırıldı. Duruşmada biz defaten belirttik, kadın cinayetlerinin artma sebeplerinden bir tanesi ne yazık ki cezasızlık politikasıdır. Özellikle haksız tahrik indirimleri ve takdiri indirimlerdi. Bu dosyada takdiri indirim uygulanmadı, müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Dosyada alınan kararın doğru bir karar olduğu düşüncesindeyiz. Savcılık mütalaası da bu yöndeydi" ifadesini kullandı.
Kaya ailesinin avukatlarından Zülal Erdoğan Bilal de, kararın yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, "Umarız ve dileriz ki bundan sonraki süreçte istinaf incelemesinde de, Yargıtay temyiz incelemesinde de 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar yerinde bulunur ve hukuka uygun bir karar tesis edilir. Bundan sonra da başka kadın cinayetleri olmaz, cezasızlık nedeniyle bir caydırıcılık ta söz konusu olur" dedi.
'DİLEK İÇİN SAĞLANAN ADALET TÜM KADINLAR İÇİN SAĞLANIR'
Songül Kaya ise kardeşi Dilek Kaya için sağlanan adaletin tüm kadınlar için de sağlanmasını istediğini belirterek, "Büyük bir kadın dayanışması yaşadık dava sürecinde. Kadın cinayetlerinin durdurulması için her zaman ön ayak olmaya çalışacağız tüm hukukçularımızla. Tüm kadınlar olarak sokaklar demeden, meydanlar demeden haykıracağız. Umarım Dilek için sağlanan adalet tüm kadınlarımız için de sağlanacaktır. Bugün Dilek'in davası görüldü karar verildi. Lakin binlerce Dilek'in davası için mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.