Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.02.2022 01:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2022 01:52
    ABONE OL

    İzmir'de bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kişinin üzerinden 5 tabanca çıktı!

    İzmir'in Konak ilçesinde, bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yapılan takip sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde kurusıkıdan bozma tabanca 5 tabanca ele geçirildi.

    Bekçilerden kaçan kişi silahlarla yakalandı

    İzmir'in Konak ilçesinde, bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yapılan takip sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde kurusıkıdan bozma tabanca 5 tabanca ele geçirildi.

    Konak ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye görevinde bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi.

    Bekçileri gören şüpheli 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Diğer bekçiler de düdükle uyarılıp, şüpheli takibe alındı. Kısa sürede yakalanan ve isminin R.G. olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada kurusıkıdan bozma 5 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
    Haberler Yaşam İzmir'de bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kişinin üzerinden 5 tabanca çıktı!
        SON DAKİKA