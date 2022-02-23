İzmir'de bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kişinin üzerinden 5 tabanca çıktı!

İzmir'in Konak ilçesinde, bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yapılan takip sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde kurusıkıdan bozma tabanca 5 tabanca ele geçirildi.

Konak ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye görevinde bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi.

Bekçileri gören şüpheli 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Diğer bekçiler de düdükle uyarılıp, şüpheli takibe alındı. Kısa sürede yakalanan ve isminin R.G. olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada kurusıkıdan bozma 5 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.