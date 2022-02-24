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    Sağlık çalışanlarına şiddetin sonu gelmiyor! Kadın hasta raporu olmadığı için ilaç yazmayan doktora saldırdı

    Kadın hasta, raporu olmadığı için ilaç yazmayan doktora saldırdı. Nörologun başını defalarca masaya ve duvara vurdu, üzerine oturup boğmaya çalıştı.

    Dehşetin ’rapor’u

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde önceki gün Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a ilaç yazdırmak istedi. Dr. Bakar, rapor olmadan ilacı yazamayacağını söyledi. Feray Y. de raporu olduğunu ve eve gidip alacağını söyleyerek, odadan çıktıktan kısa süre sonra geri dönüp, Bakar'a saldırdı. Dr. Bakar, hastası tarafından başı masaya ve duvara vurularak, daha sonra üzerine oturularak darbedildi. Hastane personeli tarafından kurtarılan Dr. Bakar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Nefes alamadığım için ölüyordum" dedi. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.



    YERLERİ HAPİSTİR
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlıkçıları koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Yerleri hapistir" dedi.

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    Haberler Yaşam Sağlık çalışanlarına şiddetin sonu gelmiyor! Kadın hasta raporu olmadığı için ilaç yazmayan doktora saldırdı
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