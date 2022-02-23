16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek hakkında flaş karar

Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Gökçek'in güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi kararlaştırıldı.
Gökçek, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'a gönderildi.
"AKIL SAĞLIĞI TAM" RAPORU
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheliye Samsun'da yapılan muayenede, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.
Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine getirilmişti.
Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.