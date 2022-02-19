16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı

"YATAK KANLAR İÇİNDEYDİ"

Sıla'nın katledildiği evde yaşanan vahşetin sadece bir tek şahidi vardı. O da Sıla'nın babaannesi Hatice Şentürk… Hatice Nine yarı felçli. Sıla'nın bir süredir kaldığı korunma evinden ayrılma sebebi olarak da babaannesine bakmak zorunda olması gösterilmişti.