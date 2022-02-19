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Haberler Yaşam 16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı

16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı

Türm Türkiye geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ardından ağlıyor. Sıla'nın katledildiği evde katilinden başka bir de babaannesi vardı. İfadesi alınan 76 yaşındaki yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını şöyle anlattı: "Sıla'nın yatağı kanlar içindeydi, yerde cansız yatıyordu."

19.02.2022 09:22 - Son Güncelleme: 19.02.2022 09:43
16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı

Giresun'un Erikliman köyü Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, geçen salı sabahı ailesiyle kaldığı evin yatak odasında boğazı kesilerek hunharca öldürüldü.

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16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı

Kaçan Cinayet zanlısı 'eski nişanlı' 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Gökçek, önceki gün 'çocuğu nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıla ise köyünde gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.

16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı

"YATAK KANLAR İÇİNDEYDİ"
Sıla'nın katledildiği evde yaşanan vahşetin sadece bir tek şahidi vardı. O da Sıla'nın babaannesi Hatice Şentürk… Hatice Nine yarı felçli. Sıla'nın bir süredir kaldığı korunma evinden ayrılma sebebi olarak da babaannesine bakmak zorunda olması gösterilmişti.

16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı

Onun da ifadesi alındı. Hatice Nine, Hürriyet'in ulaştığı ifadesinde şahit olduklarını şöyle anlattı: "Ben şu an bulunduğum evde gelinim Asiye Şentürk, oğlum Bekir Şentürk, torunlarım Sıla ve Buğra Şentürk ile yaşıyorum. Olay günü gelinim sabah erkenden işe gitti.

16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı

Torunum Buğra da sabah okula gitti. Oğlum Bekir il dışında ve balıktaydı. Evde sadece ben ve Sıla kaldık. Ben sobanın bulunduğu odada yatıyordum.

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