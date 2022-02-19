16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Vahşetin tek tanığı yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını anlattı
Türm Türkiye geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ardından ağlıyor. Sıla'nın katledildiği evde katilinden başka bir de babaannesi vardı. İfadesi alınan 76 yaşındaki yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını şöyle anlattı: "Sıla'nın yatağı kanlar içindeydi, yerde cansız yatıyordu."
19.02.2022 09:22 - Son Güncelleme: 19.02.2022 09:43
Giresun'un Erikliman köyü Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, geçen salı sabahı ailesiyle kaldığı evin yatak odasında boğazı kesilerek hunharca öldürüldü.
"YATAK KANLAR İÇİNDEYDİ"
Sıla'nın katledildiği evde yaşanan vahşetin sadece bir tek şahidi vardı. O da Sıla'nın babaannesi Hatice Şentürk… Hatice Nine yarı felçli. Sıla'nın bir süredir kaldığı korunma evinden ayrılma sebebi olarak da babaannesine bakmak zorunda olması gösterilmişti.